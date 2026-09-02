Alejandro Tabilo sumó un nuevo desafío en la próxima gira por Asia

Mientras concentra todas sus energías en su camino en el US Open, donde inició con una sólida victoria frente al alemán Yannick Hanfmann (54°), el tenista chileno Alejandro Tabilo (28° de la ATP) sigue estructurando el tramo final de su temporada.

En ese contexto, la raqueta nacional confirmó una nueva parada en su calendario y dirá presente en el prestigioso ATP 500 de Tokio, sumando su segundo torneo en la gira por el continente asiático tras ratificar previamente su viaje a defender la corona en el ATP 250 de Chengdú.

El certamen en la capital japonesa asoma como una revancha personal para el zurdo, quien disputará el torneo por tercer año consecutivo con el objetivo de romper la mala racha y conseguir su primer triunfo en el cuadro principal, luego de caer en el estreno en sus ediciones previas frente al danés Holger Rune y el belga Zizou Bergs.

Para esta versión, la organización del campeonato nipón confirmó un cuadro de lujo que, además del chileno, contará con la presencia del español Carlos Alcaraz (3°) y los estadounidenses Ben Shelton (9°) y Taylor Fritz (10°), entre otras estrellas del circuito.

El ATP 500 de Tokio se llevará a cabo entre el 30 de septiembre y el 6 de octubre, y servirá como antesala para el Masters 1.000 de Shanghái, la última gran escala de la gira por Asia.