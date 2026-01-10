Falsos policías asaltaron a hombre en Cerrillos

Un hombre de 29 años fue asaltado esta mañana por falsos policías en la intersección de Caletera General Velásquez con Avenida Departamental, en la comuna de Cerrillos.

De acuerdo a información policial, la víctima fue abordada mientras conducía por un grupo de tres sujetos a rostro cubierto con mascarillas, armas de fuego y vestimenta similar a la de Carabineros, quienes golpearon al joven con la empuñadora de un arma de fuego y le sustrajeron dinero en efectivo y máquinas POS, utilizadas para realizar cobros con tarjetas.

Los delincuentes huyeron al lugar, mientras la víctima fue trasladada a un centro asistencial donde se encuentra herido, pero fuera de riesgo vital.