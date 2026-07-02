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Tópicos: País | Policial | Robos

Falsos policías robaron 4 millones de pesos a joven afuera de su casa

Publicado:
| Periodista Digital: Redacción Cooperativa
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Falsos funcionarios de la PDI robaron al menos 4 millones de pesos en efectivo a un ciudadano chino de 21 años mientras éste llegaba a su casa, en la comuna de Santiago.

Según información preliminar, seis sujetos encapuchados y con chaquetas azules descendieron desde una camioneta blanca en calle Sepúlveda Leyton, procediendo a intimidar y golpear a la víctima.

Tras hacerse con el monto que el joven llevaba consigo, ingresaron a su domicilio, donde además sustrajeron una caja fuerte con 300 mil pesos en su interior.

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