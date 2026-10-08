Falsos técnicos de cable maniataron a dos mujeres y vaciaron sus cuentas bancarias en Barrio Yungay

Un robo con intimidación bajo la modalidad de suplantación afectó este jueves a dos mujeres al interior de un departamento en calle Yungay, en la comuna de Santiago.

Según la información policial, cuatro sujetos armados se hicieron pasar por trabajadores de una compañía de cable para franquear el acceso del edificio, maniatar a las residentes y robar múltiples especies, además de realizar giros bancarios forzados.

El hecho se registró alrededor de las 09.00 horas, momento en que los antisociales llegaron al recinto residencial y se identificaron en la conserjería como operarios de soporte. Con esa fachada consiguieron subir hasta el departamento donde se encontraba la dueña de casa, de 53 años, junto a su asesora del hogar.

Al ingresar, el grupo intimidó a ambas mujeres con armas de fuego, reduciéndolas antes de iniciar el saqueo de la propiedad.

Transferencias bancarias y sospecha de información filtrada

Mientras mantenían a las afectadas encerradas en una habitación menor, los delincuentes no solo empaquetaron computadores portátiles, joyas y artículos electrónicos, sino que obligaron a la dueña de casa a entregar sus claves bancarias.

Mediante la banca en línea efectuaron transacciones electrónicas directas hacia cuentas de terceros, logrando sustraer al menos 700 mil pesos en un solo movimiento antes de darse a la fuga.

Tras la huida de los asaltantes, los vecinos del edificio acudieron a auxiliarlas alertados por los gritos de socorro. En ese momento, la dueña de casa experimentó una descompensación médica derivada de un cuadro de diabetes preexistente y de una intervención quirúrgica reciente.

La familia sospecha que existió una coordinación previa o una filtración de datos, debido a que solo 24 horas antes una cuadrilla legítima de operadores de cable había estado realizando labores de reparación técnica en el mismo inmueble.

El caso quedó en manos de la Brigada de Robos de la Policía de Investigaciones (PDI) para determinar la identidad de los autores del asalto.