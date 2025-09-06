Hombre fue apuñalado al frustrar el robo de un celular en Providencia

Un hombre fue apuñalado la tarde de este sábado en una de sus piernas al frustrar el robo de un celular frente al centro comercial Dos Providencias, en Avenida Ricardo Lyon, en la capitalina comuna de Providencia.

"Un muchacho joven robó a la hija del señor (la víctima). El señor lo 'tackleó', pero el chico tenía un cuchillo bastante afilado y se lo dejó metido en la pierna", relató un testigo identificado como Gustavo a Cooperativa.

"Después de que agarran al ladrón, el señor se da cuenta de la puñalada, se jaló el cuchillo y comenzó un sangrado horrible", agregó.

El afectado fue atendido en primera instancia por transeúntes y posteriormente estabilizado por personal municipal y Bomberos. Fue trasladado hasta un centro asistencial, donde permanece fuera de riesgo vital.

El delincuente, en tanto, fue retenido por peatones y posteriormente detenido por Carabineros.