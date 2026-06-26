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Tópicos: País | Policial | Robos

Más de 37 mil dólares incautados fueron robados de subcomisaría de Carabineros de Colchane

Publicado:
| Periodista Radio: Hans Gotterbarm
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El monto se encontraba en una caja fuerte tras ser decomisado el domingo a una mujer boliviana que intentó ingresar con él por el Complejo Fronterizo.

Más de 37 mil dólares incautados fueron robados de subcomisaría de Carabineros de Colchane
 ATON (referencial)

"Como Ministerio Público, hemos decretado todas las diligencias de rigor para esclarecer pronto la ubicación de los responsables del ilícito", dijo el persecutor Milton Torres.

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Más de 37 mil dólares que fueron incautados y que se encontraban bajo custodia de Carabineros fueron robados desde la Subcomisaría de Colchane (Región de Tarapacá).

El dinero, que se encontraba en una caja fuerte, fue decomisado el domingo a una mujer boliviana que quería ingresar con él a través del Complejo Fronterizo de Colchane. Al ser fiscalizada por Aduanas, terminó detenida por el delito de contrabando de divisas.

El monto fue entregado a la Subcomisaría de Colchane para su custodia, pero desapareció, lo que motivó el ingreso de una denuncia a Fiscalía.

"La Fiscalía Local del Tamarugal recibió una denuncia que da cuenta de un robo ocurrido al interior de la unidad policial de Carabineros de Colchane. La sustracción fue de más de 37 mil dólares y más de 800 (pesos) bolivianos producto de una incautación por contrabando de dinero", dijo el fiscal Milton Torres. 

"Como Ministerio Público, hemos decretado todas las diligencias de rigor con personal especializado y de Asuntos Internos de Carabineros para esclarecer pronto la ubicación de los responsables del ilícito", aseguró.

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