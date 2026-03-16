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Tópicos: País | Policial | Robos

Más de 50 computadores fueron robados desde un colegio del barrio Yungay

Publicado:
| Periodista Digital: Redacción Cooperativa
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El Liceo Miguel de Cervantes sufrió el robo de más de 50 computadores y artículos de alimentación durante el fin de semana, daño avaluado en cerca de 25.000.000 de pesos.

De acuerdo a información preliminar, los funcionarios del establecimiento, ubicado en García Reyes con Agustinas, se percataron este lunes del millonario robo. La directora determinó suspender las clases a los 1.4000 estudiante durante la jornada y se evalúa mantenerlo hasta mañana.

 

Carabineros está a cargo de las diligencias investigativas.

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