Más de 50 computadores fueron robados desde un colegio del barrio Yungay

El Liceo Miguel de Cervantes sufrió el robo de más de 50 computadores y artículos de alimentación durante el fin de semana, daño avaluado en cerca de 25.000.000 de pesos.

De acuerdo a información preliminar, los funcionarios del establecimiento, ubicado en García Reyes con Agustinas, se percataron este lunes del millonario robo. La directora determinó suspender las clases a los 1.4000 estudiante durante la jornada y se evalúa mantenerlo hasta mañana.

Carabineros está a cargo de las diligencias investigativas.