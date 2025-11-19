Masivo operativo desbarató a banda dedicada al robo de bancos y empresas

Detectives de la Brigada Investigadora de Robos de Temuco e Investigación Criminal de la ciudad de Pitrufquén detuvieron a 29 personas mayores de edad de nacionalidad chilena, integrantes de una estructura criminal dedicada al robo de bancos a través de forados y también abordando a clientes en las afueras de las sucursales.

El masivo operativo se realizó en simultáneo en las regiones de Biobío, La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos.

El subprefecto Johnny Vergara explicó que los sujetos "operaban en el transcurso de la noche y en la oscuridad, aprovechaban esta instancia para poder ingresar a diferentes lugares, sean ellas empresas, empresas de telefonía, cajas de compensaciones. A través también de forado, a través de las farmacias que están aquí en la ciudad y también en otros lugares de nuestro país".

"Según se pudo conocer, los sujetos cumplían varios roles definidos, estudiaban previamente los lugares en los cuales llevaban a cabo estos delitos", añadió.

Los 29 detenidos pasaron a disposición del Ministerio Público de La Araucanía, mientras las indagatorias continúan en desarrollo.