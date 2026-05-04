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Tópicos: País | Policial | Robos

Millonario robo de maquinaria de construcción afectó a empresa en La Pintana

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl
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Un robo dos camiones y dos grúas, avaluadas más de 600 millones de pesos, afectó la madrugada de este lunes a una empresa en la capitalina comuna de La Pintana.

Según la información policial, un grupo de delincuentes ingresó a la propiedad saltando el portón perimetral e intimidando con arma blanca a los guardias, quienes fueron amarrados y encerrados en un baño. Posteriormente, escaparon en dirección desconocida con la maquinaria pesada.

La Brigada de Robos (Biro) Metropolitana de la PDI quedó a cargo de las diligencias, que por ahora no tiene detenidos.

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