Paine: Violento robo a una casa terminó con el propietario baleado en el estómago

Un violento robo a una casa ubicada en Avenida Jorge Alessandri, en la comuna de Paine, terminó con el propietario baleado por parte de un delincuente.

Según informó Carabineros, el antisocial ingresó por la ventana de un dormitorio del domicilio con intenciones de robar especies, pero durante el intento se encontró con el propietario y su padre, a quien le disparó a la altura del estómago y huyó sin lograr su cometido.

"El lesionado fue trasladado hasta el Cesfam de Paine, donde le prestaron los primeros auxilios, solicitando el médico de turno apoyo institucional con el traslado aeromédico (en helicóptero) a otro centro asistencial de la comuna de Santiago (la exPosta Central), donde se encuentra estable y sin riesgo vital", informó teniente Genoveva Arenas de Carabineros.

El Ministerio Público instruyó a los equipos especializados del OS-9 de Carabineros y Laboratorio de Criminalística (Labocar) para dar con el paradero del responsable.