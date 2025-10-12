Síguenos:
País | Policial | Robos

PDI detuvo a hombre por robos con armados en servicentros de Valdivia

Publicado:
Autor: Cooperativa.cl
La Policía de Investigaciones (PDI) detuvo este fin de semana a un sujeto acusado de cometer dos delitos de robo con intimidación en servicentros de la ciudad de Valdivia, Región de Los Ríos.

"Según dos denuncias, el imputado habría intimidado con armas cortopunzantes a trabajadoras de dos servicentros para sustraer dinero de la recaudación y objetos personales. Con apoyo de diversos medios tecnológicos y declaraciones de testigos, se logró establecer su participación, procediendo a la detención y la incautación del vehículo empleado en el delito, un teléfono celular vinculado a una de las víctimas y 73 mil pesos en efectivo, obtenidos producto de los delitos investigados", detalló el inspector Eduardo Burgos, de la Brigada Investigadora de Robos (BIRO) de la PDI de Valdivia.

El detenido, de nacionalidad chilena y 27 años, mantiene dos órdenes vigentes de detención por robo en lugar habitado y hurto, lo que agrava su situación legal. Tras su captura, fue puesto a disposición del Juzgado de Garantía de Valdivia, donde se realizará el control de detención correspondiente y se determinarán las medidas cautelares pertinentes mientras avanza la investigación.

