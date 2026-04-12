PDI recuperó en Coquimbo estación topográfica que fue robada desde obra vial en Valparaíso

La Brigada de Robos de la PDI de Concón y la Fiscalía Local de Quintero recuperaron, en la Región de Coquimbo, una estación topográfica que fue robada desde una obra vial ubicada en la ruta de Nogales, comuna de Puchuncaví (Región de Valparaíso).

El aparato, avaluado en más de 17 millones de pesos, fue sustraído el 25 de febrero y fue localizado en un inmueble del sector El Maitén Norte, ubicado en la comuna de Illapel.

Los policías gestionaron una orden de entrada y registro de la vivienda y recuperaron el equipo, además de detener a un sujeto chileno de 53 años que tenía antecedentes policiales y que fue puesto a disposición del Juzgado de Garantía para su control de detención.