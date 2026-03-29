Persecución en Ruta 68 terminó con cuatro detenidos: Fueron vinculados con robo a farmacia

Una intensa persecución policial culminó con tres sujetos detenidos en la Ruta 68, a la altura de la comuna de Pudahuel, luego de que se negaran a ser fiscalizados por Carabineros en al menos tres ocasiones.

El procedimiento inició en las cercanías del terminal de buses Pajaritos, donde una patrulla intentó controlar un vehículo de color rojo con cuatro ocupantes, quienes hicieron caso omiso a las señales de los policías y huyeron hacia la autopista.

Durante el procedimiento, los antisociales dispararon en reiteradas ocasiones contra el personal policial, pero no se reportaron heridos.

La persecución concluyó a la altura del kilómetro 31 de la Ruta 68, en dirección a la costa, donde los delincuentes perdieron el control del vehículo en el que huían y terminaron colisionando, lo que permitió su detención por parte de los uniformados.

Carabineros investiga la participación de los detenidos en un robo con violencia que afectó a una farmacia Cruz Verde, ubicada en las cercanías de la estación de Metro Las Rejas, debido al hallazgo de múltiples cajas de medicamentos al interior del vehículo accidentado.

Los detenidos fueron trasladados a la 44ª Comisaría de Lo Prado.