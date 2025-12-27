Robaron 70 millones en especies desde una casa de Ñuñoa

Durante la madrugada de este sábado, un grupo de delincuentes ingresó a una vivienda en la comuna de Ñuñoa, desde donde sustrajo relojes, computadores y un vehículo, con un avalúo total cercano a los 70 millones de pesos.

Según informó Carabineros, la situación fue advertida por personal municipal, que alertó a la hija de los propietarios, quien concurrió al lugar.

La capitán Camila Fernández, oficial de ronda de la Prefectura Norte de Carabineros, detalló que "en el sector no existen cámaras de seguridad y las diligencias quedaron a cargo de la institución para dar con los responsables".