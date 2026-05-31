Robo frustrado en Vitacura terminó con disparos contra guardias municipales

Un detenido y disparos contra guardias municipales dejó un robo frustrado registrado este domingo en Vitacura, donde una banda de cinco delincuentes intentó ingresar a una vivienda del sector de Francisco de Aguirre.

La situación fue advertida por la asesora del hogar del inmueble, quien alertó a personal de seguridad municipal sobre la presencia de los sujetos.

La rápida llegada de los funcionarios permitió la detención de uno de los involucrados. Sin embargo, el resto de los antisociales logró escapar.

El inspector de la Policía de Investigaciones Ricardo Matamala explicó que "alrededor de cinco sujetos encapuchados, movilizados en un vehículo con encargo, habrían ingresado hasta el sector del antejardín de un domicilio del sector".

El funcionario agregó que "al momento de la huida, los antisociales efectúan tres disparos huyendo en dirección desconocida", precisando que no hubo personas lesionadas producto del ataque.

Asimismo, la PDI confirmó que los delincuentes no alcanzaron a sustraer especies desde la vivienda y que el automóvil utilizado por la banda mantenía encargo vigente por robo.

Las diligencias investigativas se concentran ahora en el análisis de cámaras de seguridad públicas y privadas para establecer la ruta de escape de los involucrados y dar con el paradero de los sujetos.