El dueño de un minimarket del sector El Llano, en la comuna de San Miguel, denunció haber sufrido su cuarto asalto en un mes y medio la noche del jueves.

Según el propietario del local comercial, ubicado en Avenida Salesianos con calle Bartolo Soto, desde que comenzaron los robos ha invertido al menos 2 millones de pesos en sistemas de seguridad, entre cercos eléctricos, alarmas y seguros.

Es en este contexto que sujetos utilizaron sierras para cortar la reja metálica del recinto, pero la rápida llegada de Carabineros y Seguridad Ciudadana impidió el delito, y el personal logró detener a dos de los involucrados.

"Gracias a Dios, ahora no alcanzaron a robar nada, porque se activaron las alarmas y los protocolos, pero las veces anteriores nos han robado harto, y hemos tenido que invertir en seguridad y enrejarnos", lamentó el dueño del almacén, Nicolás Toro.

Por otro lado, el locatario aseveró que "tenemos identificado quiénes son" los responsables de estos hechos, precisando que "son gente en situación de calle que vive aquí en El Llano".

Si bien el locatario dice haberlos confrontado, descartó ser más duro con ellos e intentar -por ejemplo- recuperar las especies robadas, por miedo a represalias.