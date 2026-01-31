San Miguel: Intensa persecución terminó con choque y tres detenidos

Una intensa persecución por un robo a un local comercial en el Barrio Brasil (comuna de Santiago) terminó con un choque y tres sujetos detenidos en la comuna de San Miguel.

El hecho inició luego de que Carabineros se percató del atraco a través de cámaras de seguridad, por lo que intervino en el lugar y frustró el delito.

"Tres individuos intentaron ingresar a un local comercial, situación que es alertada por personal municipal de dicha comuna (Santiago), originándose un seguimiento que culminó en calle Llano Subercaseaux con Salesianos, en la comuna de San Miguel. En el lugar ocurrió un accidente de tránsito del tipo colisión del vehículo en el cual transitaban estos individuos y un vehículo municipal", informó el capitán Juan Fredes de Carabineros, oficial de ronda de la Prefectura santiago Sur.

Recuperan camión con 100 millones en artículos electrónicos

En un procedimiento paralelo, en Santiago Centro, personal policial logró la recuperación de un camión que había sido robado con una carga de artículos electrónicos, avaluada en aproximadamente 100 millones de pesos. El operativo culminó en la esquina de calles Sotomayor con Mapocho, donde se interceptó el vehículo de carga.

La intervención terminó con un detenido de 25 años, quien conducía el camión al momento del hallazgo. Según informó Carabineros, el sujeto posee un amplio prontuario policial, aunque no mantenía órdenes de detención pendientes.