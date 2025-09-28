Seguidilla de robos en Parque Forestal: tres detenidos y un menor involucrado

Carabineros detuvo a tres personas -dos hombres adultos de 21 y 23 años y un adolescente de 15 años- por su presunta participación en una seguidilla de robos con violencia ocurridos durante la madrugada de este sábado en el sector del Parque Forestal, en Santiago Centro.

Además, se recibió la denuncia contra un menor de 12 años al que también se acusa de participar en los delitos.

De acuerdo con el prefecto subrogante de la Prefectura Santiago Central de Carabineros, el teniente coronel Bernardo Leiva, "los asaltos se produjeron alrededor de las 5:00 horas, cuando al menos seis sujetos golpearon con pies y manos a cuatro víctimas para robarles sus pertenencias".

En el procedimiento, realizado en calle Pío Nono, se recuperaron una mochila, un banano y cinco teléfonos celulares.

Los detenidos, todos chilenos con antecedentes penales, quedaron a disposición del Ministerio Público. Las víctimas fueron trasladadas a distintos recintos asistenciales para constatar lesiones, mientras Carabineros no descarta nuevas detenciones vinculadas a estos hechos.