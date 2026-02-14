Seis delincuentes con "gran prontuario" cayeron al asaltar un camión en Vespucio Norte

La Brigada Investigadora de Robos Occidente de la Policía de Investigaciones detuvo a seis personas en la comuna de Cerrillos por el delito flagrante de robo con intimidación bajo la modalidad de "encerrona", y dos de los aprehendidos fueron identificados como prófugos de la justicia.

De acuerdo a información policial, los funcionarios policiales divisaron a tres vehículos que circulaban en caravana detrás de un camón de retail en la autopista Vespucio Norte en dirección al sur. Fue así que observaron al menos ocho sujetos a rostro cubierto y elementos contundentes, además de armas de fuego, interceptaron el vehículo para asaltarlo.

En ese contexto, la policía civil actuó y logró la detención de seis sujetos, además de la incautación de dos autos, un arma de fuego con su respectivo cargador, un inhibidor de señal, celulares y un martillo presuntamente utilizado para abrir el camión.

"En el lugar se detiene a seis imputados con un gran y amplio prontuario policial, como además se incautaron dos vehículos de alta gama que mantenían encargo por el delito de robo. Un imputado fue identificado como prófugo de la justicia y otro mantenía senda condena en el país: una orden de detención por robo, un robo con homicidio", detalló el comisario Sebastián Ríos.

Los aprehendidos son todos chilenos de entre 22 y 42 años de edad, de los cuales, dos se encontraban prófugos de la justicia: un hombre de 33 con orden de detención vigente del año 2024 y otro de 38 condenado por homicidio y que se había fugado del penal Colina 1.