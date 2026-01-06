Sujetos huyeron con un vehículo: "Turbazo" atemorizó a familia de Maipú

Un grupo de seis delincuentes armados irrumpió en un domicilio de la comuna de Maipú, agredió a su propietario, dispararon al aire y luego robaron el vehículo del afectado.

El "turbazo" ocurrió en una vivienda ubicada en Los Ministros con Las Rosas, donde los sujetos forzaron la reja de acceso, rompieron un ventanal y finalmente, entraron a patadas por la puerta principal.

Al momento del asalto, el inmueble era ocupado por un matrimonio y su hija de siete años: la madre y la menor de edad se escondieron en un baño, mientras que el dueño de casa decidió enfrentar a los sujetos, que lo golpearon con la empuñadura de sus armas.

El capitán de Carabineros Luis Cofré, oficial de ronda de la Prefectura Santiago Rinconada, añadió que "conforme a información de testigos, se escucharon disparos en el lugar, lo que se correlaciona con la narración de la víctima, que vio el uso de un arma de fuego", pero como no hubo daños, se presume que era una pistola a fogueo.

Los sujetos entraron en busca de las llaves del vehículo estacionado al interior de la casa, y cuando dieron con ellas, se subieron a ese auto y arrancaron el portón de cuajo al momento de darse a la fuga.

Tras las primeras diligencias de la policía uniformada, el Ministerio Público instruyó que la Brigada de Robos de la PDI indague este hecho.