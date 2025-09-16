Tres detenidos por el robo de evidencia y de 18 armas desde Labocar

Tres sujetos fueron detenidos por su presunta participación en el robo de al menos 18 armas de fuego desde el Laboratorio de Criminalística de Carabineros (Labocar), ubicado en Santiago Centro.

Las detenciones -dos en Recoleta y una en Conchalí- se materializaron en medio de allanamientos simultáneos en 11 comunas de la Región Metropolitana.

El atraco ocurrió el sábado, cuando un grupo de delincuentes ingresó al recinto tras abrir dos forados en el muro que colindaba con un local comercial abandonado.

"Hasta el momento se ha dado cuenta de la detención de tres individuos que participaron de los ilícitos. Y seguimos, por supuesto, trabajando con la finalidad de buscar al resto de la banda", dijo este martes el general director de Carabineros, Marcelo Araya.

Además de la captura de sospechosos, el esfuerzo policial se concentra, "sobre todo", en "la recuperación de las especies; particularmente las armas de fuego, que es lo que más nos interesa en este momento", añadió Araya.

En el procedimiento también se incautaron elementos que servirán como evidencia para acreditar la participación de los detenidos en el robo. Y las pesquisas continúan para determinar si el grupo tiene vínculos con otros delitos o redes de tráfico de armas en la Región Metropolitana.

Tribunal les impuso arresto domiciliario

Durante la formalización, el tribunal decretó arresto domiciliario total y arraigo nacional para los tres imputados, al no haberse comprobado la tenencia ilegal de armas. Sin embargo, la Fiscalía apeló y solicitó prisión preventiva.

Ahora la Corte de Apelaciones de Santiago deberá resolver.