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Tópicos: País | Policial | Robos

Violento asalto a joyería desató el pánico en el Mall Arauco Estación

Publicado:
| Periodista Radio: Bryan Gálvez
| Periodista Digital: Redacción Cooperativa

Al menos tres delincuentes vestidos como trabajadores intimidaron a la vendedora y destruyeron vitrinas para sustraer especies.

Testigos y empleados de locales vecinos debieron arrojarse al suelo o refugiarse tras las cortinas metálicas al ver a los ladrones huir armados.

Violento asalto a joyería desató el pánico en el Mall Arauco Estación
 Bryan Gálvez - Cooperativa

Carabineros inició las diligencias en el centro comercial de E. Central para identificar a la banda.

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Un violento asalto se registró esta tarde de este jueves en la tienda Joyas Viviana Lillo, ubicada al interior del Mall Arauco Estación, en plena comuna capitalina de Estación Central.

Al menos tres delincuentes, caracterizados con vestimentas de trabajadores, irrumpieron en la joyería intimidando a la vendedora y rompiendo las vitrinas para sustraer diversas especies.

Según informes preliminares, los sujetos utilizaron la fuerza física contra la dependiente, aunque se confirmó que se encuentra en buen estado de salud.

Hasta el momento, no se ha entregado un avalúo oficial de los objetos robados.

El incidente provocó escenas de pánico en el centro comercial, ya que los atacantes huyeron portando armas de fuego a la vista de los presentes.

Testigos y trabajadores de locales colindantes relataron haber escuchado fuertes golpes de vidrios rotos y gritos, viéndose obligados a refugiarse tras sus cortinas comerciales o arrojarse al suelo para resguardar su seguridad.

Carabineros se encuentra realizando las investigaciones pertinentes para dar con el paradero de los asaltantes.

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