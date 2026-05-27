Violento turbazo en La Granja: Falsos carabineros abusaron sexualmente de una joven

Cuatro sujetos protagonizaron un violento turbazo durante la mañana de este miércoles en la comuna de La Granja, sustrayendo dinero y especies desde una vivienda.

El hecho ocurrió en calle Isla de Pascua, lugar hasta donde llegaron los sujetos disfrazados de Carabineros, ingresando a la casa de una pareja de comerciantes, quienes no se encontraban en el inmueble.

Quien sí estaba en el lugar era su hija, de 18 años, quien fue intimidada y agredida sexualmente por los sujetos, quienes también la amenazaron con un posible secuestro.

Un vecino del sector activó una alarma comunitaria, situación que llevó a los antisociales a huir del lugar.