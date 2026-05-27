Violento turbazo en La Granja: Falsos carabineros abusaron sexualmente de una joven
Los sujetos robaron dinero y especies desde la vivienda.
Huyeron tras la activación de una alarma comunitaria.
Los sujetos robaron dinero y especies desde la vivienda.
Huyeron tras la activación de una alarma comunitaria.
Cuatro sujetos protagonizaron un violento turbazo durante la mañana de este miércoles en la comuna de La Granja, sustrayendo dinero y especies desde una vivienda.
El hecho ocurrió en calle Isla de Pascua, lugar hasta donde llegaron los sujetos disfrazados de Carabineros, ingresando a la casa de una pareja de comerciantes, quienes no se encontraban en el inmueble.
Quien sí estaba en el lugar era su hija, de 18 años, quien fue intimidada y agredida sexualmente por los sujetos, quienes también la amenazaron con un posible secuestro.
Un vecino del sector activó una alarma comunitaria, situación que llevó a los antisociales a huir del lugar.