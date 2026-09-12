Violento "turbazo" en supermercado de Maipú dejó dos trabajadores heridos

Un violento "turbazo" se registró durante la noche del viernes en un supermercado de la comuna de Maipú, luego de que un grupo de al menos seis sujetos armados huyera con un botín avaluado en cerca de 13 millones de pesos.

El hecho delictual ocurrió cerca de las 21:00 horas en una sucursal de Líder Express ubicada en la Avenida Isabel Riquelme, justo en momentos en que el local comercial se preparaba para cerrar sus puertas y aún contaba con la presencia de clientes en su interior.

De acuerdo con los antecedentes policiales, los antisociales llegaron de manera coordinada a bordo de un furgón para cometer el atraco con gran rapidez y violencia.

El capitán de Carabineros Sebastián Lobovsky detalló que "seis individuos que se trasladaban en un vehículo de color blanco, al parecer un Hyundai H1, ingresaron al Líder para sustraer especies".

"En la entrada principal, habrían agredido al guardia, al parecer con un arma de fuego, para posteriormente ingresar y sustraer carne del lugar, como, de igual manera, sustraer dinero en efectivo de las cajas registradoras", precisó el uniformado.

A raíz del violento accionar de la banda, el capitán confirmó que hubo "dos personas lesionadas: el guardia -que resultó lesionado en la cabeza- y una atendedora del módulo de carnes, a la cual habrían golpeado con un golpe de pie en su abdomen".

Pese a que los delincuentes portaban armas de fuego durante el asalto, no se percutaron disparos al interior del establecimiento. Por ahora, los sujetos permanecen prófugos y las policías mantienen diligencias para establecer su identidad y paradero.

"Esta situación refleja la urgente necesidad de reforzar la seguridad en el comercio"

Desde Walmart lamentaron el "violento asalto" que afectó al supermercado Lider Express de Maipú y aseguraron que "desde el primer momento hemos estado apoyando y acompañando a las personas afectadas, quienes están recibiendo la atención necesaria".

"La seguridad y el bienestar de nuestros clientes y colaboradores es nuestra principal preocupación", afirmó la empresa en una declaración pública.

Asimismo, informó que "como medida preventiva, el local fue cerrado inmediatamente de ocurrido el hecho y hemos puesto a disposición de los organismos a cargo de la investigación todos los antecedentes disponibles para contribuir en su esclarecimiento".

"Esta situación refleja la urgente necesidad de reforzar la seguridad en el comercio", cerraron en el escrito.