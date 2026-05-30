San Bernardo: fueron incautadas 113 armas de fuego y más de 2.400 municiones

Un total de 113 armas de fuego operativas y más de 2.400 municiones de distinto calibre han sido incautadas en San Bernardo durante lo que va de 2026 por la Autoridad Fiscalizadora de Control de Armas de Carabineros, como resultado de fiscalizaciones y controles realizados en la comuna.

Según informó la institución, entre las armas retiradas de circulación se encuentran revólveres, pistolas, escopetas, rifles, carabinas y armas a fogueo adaptadas para el disparo, todas ellas plenamente operativas.

Carabineros destacó que estas incautaciones permitieron evitar que este armamento pueda ser utilizado en hechos de violencia o actividades delictivas.

El teniente coronel Sergio Rodríguez, jefe de la autoridad fiscalizadora de San Bernardo, valoró los resultados obtenidos durante el año y destacó el trabajo realizado en la provincia del Maipo.

"La incautación en lo que va del año de más de 100 armas de fuego, todas operativas, de las cuales consideramos algunas armas largas y cortas. Además de la incautación de más de 2.400 municiones operativas (...) armamento que muchas veces termina en manos de organizaciones criminales y son utilizadas para cometer algún tipo de delito", señaló el oficial.

Desde la institución afirmaron que estos procedimientos forman parte de las acciones destinadas a reforzar la seguridad y reducir los riesgos para la comunidad mediante el control de la tenencia y circulación de armas.