Continúa búsqueda de empresario de 84 años secuestrado en San Miguel

La Policía de Investigaciones continúa la investigación del secuestro de un empresario de 84 años en la comuna de San Miguel, quien fue interceptado por tres vehículos en la calle Ricardo Morales cuando regresaba a su hogar.

La víctima fue intimidada por un grupo de sujetos y subida a un auto, dejando su vehículo con su documentación y celular abandonados a una cuadra de su casa.

Paola Torres, familiar del adulto mayor, precisó que "es insulinodependiente cada seis horas, o sea, ya debería tener su insulina. No hay un asalto, no quisieron robarle la camioneta, no hubo portonazo, no le robaron el celular, solo se llevaron a él".

La situación fue vista por el conserje de un edificio, quien relató que "(al adulto mayor) se le atraviesa un auto chico rojo. Y al lado de este venía otro vehículo, otro tipo como camioneta, y se le cruza el auto rojo dos veces al caballero de la camioneta".

"Del auto que venía al lado, se bajan tres personas y encaran a la persona que viene en la camioneta (la víctima), la bajan y la echan al vehículo de ellos. Y uno del vehículo del auto chico rojo baja una persona y se lleva la camioneta", señaló.

La víctima sufrió el robo de su celular una semana antes.

El equipo BIPE Antisecuestros y el Equipo contra el Crimen Organizado y Homicidios continúan con las diligencias para dar con el paradero de la víctima y los secuestradores.