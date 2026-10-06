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Tópicos: País | Policial | Secuestros

Detienen a cuatro sujetos acusados de secuestro en Angol

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

La víctima fue obligada a subir a un vehículo, golpeada y abandonada en un sitio eriazo con lesiones graves.

La formalización quedó agendada para este jueves.

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Cuatro personas fueron detenidas en Angol, en la Región de La Araucanía, por su presunta participación en el secuestro de una persona y por tráfico de drogas.

Según el relato de la víctima, fue interceptada durante la noche en el sector céntrico de la capital de la provincia de Malleco y obligada a subir a un vehículo, donde fue golpeada reiteradamente.

Posteriormente, fue trasladada hasta un sector rural, donde continuaron las agresiones.

El prefecto de la Policía de Investigaciones (PDI) de Malleco, Marcelo Contreras, detalló que la víctima fue agredida, "causándole lesiones de carácter grave, siendo posteriormente abandonada en un sitio eriazo en la misma comuna".

Tras ser abandonada, la persona logró pedir auxilio, lo que permitió la llegada de personal policial y el inicio de las diligencias para identificar a los involucrados.

Contreras explicó que el Ministerio Público solicitó órdenes de detención y de entrada y registro, que permitieron capturar a cuatro imputados chilenos, mayores de edad y con antecedentes policiales.

En su declaración también mencionó órdenes de detención pendientes por daño simple, disparo injustificado y homicidio frustrado.

El fiscal Héctor Leiva confirmó que la formalización de los detenidos quedó agendada para este jueves.

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