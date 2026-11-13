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Tópicos: País | Policial | Secuestros

Hay dos detenidos: Descubren presunta casa de torturas en Los Ángeles

Publicado:
| Periodista Radio: Cristofer Espinoza
| Periodista Digital: Redacción Cooperativa

Según la Fiscalía, la puerta blindada del inmueble dificultaba el ingreso de la policía e impedía que se escucharan los gritos de las víctimas.

Ambos sospechosos de cometer los secuestros -un hombre y una mujer- fueron enviados a prisión preventiva.

Hay dos detenidos: Descubren presunta casa de torturas en Los Ángeles
 Fiscalía del Biobío (Instagram)

La PDI también incautó armas de fuego y cuchillos desde la vivienda, que además contaba con cámaras de vigilancia.

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La PDI del Biobío descubrió una presunta casa de torturas, al parecer perteneciente a una organización criminal, en la comuna de Los Ángeles, y detuvo a dos sospechosos de utilizar el inmueble para mantener cautivas a personas secuestradas.

Una investigación del Equipo contra el Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) de la Fiscalía permitió detectar la vivienda, que cuenta con una puerta blindada y cámaras de vigilancia que captaban los movimientos en las afueras.

Con todo, personal especializado determinó que la casa fue acondicionada para dificultar el ingreso de la policía, e impedir que los gritos de auxilio de los secuestrados se escucharan desde el exterior.

El fiscal jefe de Análisis Criminal del Biobío, Michelangelo Bianchi, añadió que también se incautaron "diversos elementos relacionados con la privación de libertad de las personas, en particular tendientes a violentarlas, como una especie de casa de tortura, tales como armas de fuego y cuchillos, entre otros".

Como la causa es reservada, el Ministerio Público se limitó a revelar que los detenidos son un hombre y una mujer, a quienes formalizó por los delitos de secuestro, tráfico de drogas e infracción a la Ley de Armas.

Finalmente, el Juzgado de Garantía de Los Ángeles ordenó la prisión preventiva contra ambos imputados este jueves.

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