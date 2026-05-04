PDI descartó que Chile esté en un "camino sin fin" ante aumento de secuestros

En entrevista con El Diario de Cooperativa, el subprefecto Hassel Barrientos, jefe de la Brigada de Investigaciones Policiales Especiales (BIPE) Antisecuestros Metropolitana de la Policía de Investigaciones (PDI), analizó el panorama actual de este delito tras el mediático secuestro de un empresario de 84 años en San Miguel.

Pese al aumento de casos y la preocupación ciudadana, el jefe policial señaló que aún no se puede hablar de una "industria" instalada y destacó la efectividad policial como la principal barrera contra este fenómeno.

Consultado sobre si Chile se ha vuelto un lugar rentable para el secuestro, Barrientos afirmó: "Yo digo que no. El trabajo que desarrollamos es para evitar que estas organizaciones establezcan el secuestro como una empresa lucrativa".

"Respecto a si estamos ya en un camino sin fin respecto a que se establezca el delito de secuestro en nuestro país, yo digo que no", enfatizó el subprefecto, argumentando que la capacitación permanente y la cooperación con redes internacionales han permitido resolver casos en tiempos récord y rescatar a víctimas ilesas.

Cifras y "falsos secuestros"

Barrientos aclaró la disparidad entre las cifras de la Fiscalía y las investigaciones policiales. Explicó que un gran porcentaje de las denuncias corresponden a delitos que finalmente se descartan como secuestros reales tras las primeras diligencias.

Citó como ejemplo que, de 163 concurrencias atendidas por su unidad el año pasado, solo 63 resultaron ser secuestros reales; el resto correspondió a estafas virtuales o intentos de amedrentamiento.

El perfil de los delincuentes y recomendaciones

El jefe de la BIPE identificó dos tipos de actores: organizaciones locales ligadas al narcotráfico y bandas transnacionales de crimen organizado que operan con sujetos en situación migratoria irregular.

Sobre esto último, recomendó a empresarios y comerciantes "tener claridad" de la identidad de sus trabajadores, ya que se han detectado casos donde empleados "pudieron haber entregado información privilegiada respecto a los movimientos" de sus jefes para planificar los plagios.

"Si yo soy un empresario, un microempresario, un comerciante, (se debe) tener el contacto de todas las personas que trabajan conmigo y la identificación correspondiente", subrayó.

Finalmente, el subprefecto hizo un llamado a la calma y a confiar en los protocolos especializados. "No hay que tener miedo, hay que confiar en las autoridades. La recomendación principal es hacer la denuncia inmediata para activar los protocolos y no perder tiempo negociando por cuenta propia", concluyó.