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Tópicos: País | Policial | Secuestros

Presuntos secuestradores de empresario de 84 años quedaron en prisión preventiva

Publicado:
| Periodista Radio: Bryan Gálvez
| Periodista Digital: ATON / Redacción Cooperativa

Según la Fiscalía, los cuatro imputados participaron en el rapto de Jorge Vera Fierro, y al menos uno de ellos lo extorsionó.

Además, se presume que hay otras personas involucradas en el crimen, ocurrido hace más de una semana en San Miguel.

Presuntos secuestradores de empresario de 84 años quedaron en prisión preventiva
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Los tres venezolanos implicados en el crimen mantienen un vínculo con el Tren de Aragua.

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El 11º Juzgado de Garantía de Santiago decretó este jueves la prisión preventiva de los cuatro imputados por el secuestro del empresario ferretero Jorge Vera Fierro, de 84 años, ocurrido el pasado martes 21 de abril en la comuna capitalina de San Miguel.

Entre los sospechosos del crimen, hay tres venezolanos vinculados con la célula transnacional Tren de Aragua: de ellos, José Salazar fue capturado en la ciudad de Iquique, mientras que Cándido Franco y Grayson López cayeron en un taller mecánico de Cerro Navia, perteneciente a uno de los implicados.

En esa misma comuna se detuvo al único chileno involucrado, Nino Meza.

Tras la audiencia, el fiscal Ricardo Moya indicó que fueron formalizados por el delito de secuestro extorsivo: "De acuerdo con la información que se ha recabado y la investigación de estos siete días, tienen una labor material en cuanto a la privación de libertad de la víctima, y uno de ellos (fue imputado) en calidad de extorsionador".

De hecho, fuentes preliminares apuntan a que existió un pago económico para concretar la liberación del empresario, que tuvo lugar la madrugada de este miércoles tras una semana en cautiverio, aunque el monto exacto no ha sido revelado.

Por otro lado, el persecutor afirmó que, en base a "todos los antecedentes que se manejan hasta ahora, no son solamente estos cuatro los involucrados (en el crimen), sino que hay otros autores que seguimos persiguiendo".

El tribunal fijó un plazo de 120 días para el cierre de la investigación.

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