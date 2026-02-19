PDI halló cuerpo enterrado en Estación Central: investiga vínculo con el Tren de Aragua

La Fiscalía Regional Oriente, en conjunto con la Policía de Investigaciones, confirmó el hallazgo del cuerpo de un hombre que había sido denunciado como desaparecido, en el marco de una indagatoria por secuestro que se remonta a octubre de 2025.

El hallazgo se produjo en un domicilio de la comuna de Estación Central, identificado como sitio de interés criminalístico tras el cruce de antecedentes investigativos.

El subprefecto Hassel Barrientos, jefe de la Brigada de Investigaciones Especiales Antisecuestros de la Región Metropolitana, detalló que "luego del rastreo realizado y una excavación en un lugar preciso de una habitación, a un metro cincuenta de profundidad, se logró encontrar el cuerpo de una persona de sexo masculino al interior de una maleta".

El funcionario agregó que, tras el trabajo conjunto con la Brigada de Homicidios, se pudo establecer una data aproximada de muerte, y que el cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Legal para los peritajes correspondientes.

De acuerdo a la investigación, el caso estaría vinculado a redes de crimen organizado transnacional, ya que imputados por otros delitos aparecerían relacionados con el secuestro y homicidio de la víctima.

Asimismo, el inmueble donde se realizó la excavación estaría asociado a una facción del Tren de Aragua conocida como "Los Mapaches", dedicada a delitos de secuestro extorsivo, homicidios y tráfico de drogas en el país.