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Tópicos: País | Policial | Secuestros

Secuestran a empresario de 84 años en San Miguel: captores lo interceptaron en plena calle

Publicado:
| Periodista Digital: Redacción Cooperativa

Fue abordado por al menos tres vehículos mientras regresaba a su hogar, siendo obligado a subir a uno de ellos frente a cámaras de seguridad.

La camioneta de la víctima apareció abandonada a solo una cuadra del lugar con sus pertenencias intactas.

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Un operativo policial se desarrolla en la comuna capitalina de San Miguel tras el secuestro de un empresario ferretero de 84 años, ocurrido la tarde de este martes.

Cerca de las 18:00 horas, el hombre fue interceptado por al menos tres vehículos en la calle Ricardo Morales mientras regresaba a su hogar.

Según registros de cámaras de seguridad, los captores lo obligaron a subir a uno de los automóviles antes de huir.

Minutos después del ataque, la camioneta de la víctima fue encontrada abandonada a solo una cuadra del lugar, con sus documentos y teléfono celular en el interior.

"Él iba llegando a su casa y, por lo que se ve en las cámaras, solo lo cambian de auto. No hubo robo de auto; el auto lo dejaron botado a la vuelta de la casa. No quisieron robarle el vehículo, solo se lo llevaron a él. Es netamente un secuestro. Son tres autos que venían atrás de él. Lo deben haber estado esperando fuera de su casa", afirmó una amiga de la familia.

La principal preocupación del entorno radica en la salud del empresario, quien es dependiente de insulina cada seis horas.

Hasta el momento, la familia no ha recibido llamadas extorsivas o peticiones de rescate.

El entorno del empresario también manifestó su consternación ante lo que calificaron como una demora por parte de la Fiscalía para apersonarse en el sitio del suceso.

La Brigada de Investigaciones Policiales Especiales (BIPE) Antisecuestros de la Policía de Investigaciones (PDI) y el Equipo contra el Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) de la Fiscalía mantienen una serie de indagaciones activas por este caso. 

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