Seis detenidos por crimen de adulta mayor en Coronel

La fiscalía Regional del Biobío informó la detención de seis personas involucradas en el delito de robo con homicidio de una mujer adulta mayor de 65 años la noche del viernes pasado en el sector de Maule, comuna de Coronel.

Según lo que dio a conocer el Ministerio Público, cuatro de estos seis detenidos son menores de edad: 14, 15, 16 y 17 años; los otros dos tienen 18 y 20 años.

La fiscal regional del Biobío, Marcela Cartagena, detalló que los imputados "se acercaron en un vehículo a un lugar donde se encuentra una construcción, una vivienda que es resguardada por un matrimonio que se dedicaba a eso. Ellos vivían en una pequeña casa que estaba construida para el efecto de que ellos estuvieran ahí".

"Ellos fueron acometidos por a lo menos cuatro de los sujetos que se mencionan de manera muy violenta, en un hecho que se considera de extrema gravedad, que tiene como resultado la muerte de la señora que formaba parte de este matrimonio. Ellos roban, en principio se entiende que fundamentalmente dinero", agregó la persecutora.

Esa noche los sujetos huyeron con un botín de 150 mil pesos de lo que se conoce como la casa de residentes, propiedad de una filial del grupo Quiñenco, perteneciente al grupo Luksic. Era un matrimonio, ella de 65 años fue asesinada, él de 72 años está grave tras ser apuñalado.

Su familia reveló que ellos respondían principalmente al grupo Luksic, que eran sus patrones.