SML confirmó que Fernanda Maciel fue estrangulada y golpeada

El Servicio Médico Legal (SML) entregó el informe de la autopsia de Fernanda Maciel, la joven de 21 años desaparecida en febrero de 2018 y cuyos restos fueron encontrados la noche del lunes en una bodega de la comuna de Conchalí, que arrojó que fue estrangulada, además de presentar un golpe en la parte posterior de su cabeza.

Dichas pericias son primordiales en la investigación y la formalización del único detenido por el caso, Felipe Rojas, ya que se buscaba esclarecer si la muerte de Maciel fue producto de un accidente o un asesinato.

En tanto, desde el entorno de Maciel continúan los cuestionamientos al Ministerio Público por las deficiencias en la investigación, ya que la bodega donde fueron encontrados los restos de la joven había sido revsada al menos cinco veces antes y dicen haber presentado pruebas que apuntaban contra el único imputado.

"La Fiscalía tenía los videos desde el 13 ó 14 de febrero, de esa fecha. Al ver los videos las familias y cuando fueron exhibidos por la policía, a nosotros nos quedó clarísimo lo que pasó. Si a nosotros, que no somos investigadores, a la familia, le quedó claro, yo no entiendo cómo a la Fiscalía, que es la que maneja esta investigación, no le quedó claro y no hicieron diligencias", explicó el abogado de la familia, Pedro Díaz.

El jurista también apuntó que "no entiendo por qué esperar un año y cuatro meses, justo cuando viene este perito internacional, cuando nosotros -con la tecnología que él traía- sí o sí íbamos a encontrar a Fernanda y dos días antes ocurre este hecho. A mí me parece, no quiero hablar de sospechoso, pero me es curioso".

Según fuentes ligadas a la investigación, el Ministerio Público tenía los antecedentes que sostenían que Rojas fue el último en ver a Fernanda Maciel, sin embargo, al no existir el cuerpo no podía ser imputado.

Este jueves, a las 11:00 de la mañana, está programada la audiencia de formalización de Felipe Rojas.