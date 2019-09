La periodista Soledad Onetto denunció, mediante un video que publicó en su cuenta de Twitter, que esta tarde fue acorralada y agredida por jóvenes que identificó como estudiantes de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano. "Me rompen el auto, me escupen y no tengo ni perra idea por qué sería esto", relató, afectada, la profesional de MEGA, que en el pasado también fue parte del equipo de Cooperativa.

