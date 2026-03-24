Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Despejado
Santiago24.5°
Humedad32%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: País | Policial

Sujeto en silla de ruedas y con cuatro escoltas lideraba banda criminal de Estación Central

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

En el operativo fueron detenidas 15 personas.

En los nueve inmuebles allanados se encontró cocaína, marihuana y armas.

Sujeto en silla de ruedas y con cuatro escoltas lideraba banda criminal de Estación Central
 ATON (referencial)
contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

Carabineros desbarató una organización criminal en una serie de allanamientos registrados durante este martes en nueve domicilios de la comuna de Estación Central, operativo que dejó más de 15 personas detenidas

En los inmuebles, donde se encontró cocaína, marihuana y armas, se logró la detención del líder del grupo, un hombre de nacionalidad chilena, en silla de ruedas, que tenía un alto nivel de seguridad, incluyendo cuatro escoltas que fueron detenidos.

La capitán María Belén Galaz dijo que "la investigación se llevó a cabo por drogas y también por porte de armamento, ya que ellos se jactaban del poder de fuego que mantienen, toda vez que en sus redes sociales mostraban el armamento que mantenían, hacían disparos en la vía pública, lo cual obviamente es un grave peligro para la ciudadanía que vive acá".

"Es sumamente importante que la ciudadanía, la gente del lugar, ya estaban aburridos de ellos porque se mantiene un registro de 14 denuncias que ya habrían realizado en contra de estos sujetos", añadió.

Esta organización está ligada a otra banda criminal, liderada por la hija del hombre detenido, quien fue asesinada en 2018 en medio de un robo con intimidación.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada