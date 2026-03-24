Sujeto en silla de ruedas y con cuatro escoltas lideraba banda criminal de Estación Central

Carabineros desbarató una organización criminal en una serie de allanamientos registrados durante este martes en nueve domicilios de la comuna de Estación Central, operativo que dejó más de 15 personas detenidas

En los inmuebles, donde se encontró cocaína, marihuana y armas, se logró la detención del líder del grupo, un hombre de nacionalidad chilena, en silla de ruedas, que tenía un alto nivel de seguridad, incluyendo cuatro escoltas que fueron detenidos.

La capitán María Belén Galaz dijo que "la investigación se llevó a cabo por drogas y también por porte de armamento, ya que ellos se jactaban del poder de fuego que mantienen, toda vez que en sus redes sociales mostraban el armamento que mantenían, hacían disparos en la vía pública, lo cual obviamente es un grave peligro para la ciudadanía que vive acá".

"Es sumamente importante que la ciudadanía, la gente del lugar, ya estaban aburridos de ellos porque se mantiene un registro de 14 denuncias que ya habrían realizado en contra de estos sujetos", añadió.

Esta organización está ligada a otra banda criminal, liderada por la hija del hombre detenido, quien fue asesinada en 2018 en medio de un robo con intimidación.