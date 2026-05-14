Sujetos armados quemaron dos camiones forestales en Victoria

Trabajadores denunciaron la quema de dos camiones forestales en las cercanías de la localidad Inspector Fernández, en la comuna de Victoria (Región de La Araucanía).

Los testigos dieron cuenta del ataque incendiario cerca de las 7:00 horas de este jueves, en un camino paralelo a la Ruta 5 Sur, a la altura del kilómetro 73.

Posteriormente, Carabineros confirmó que un grupo de encapuchados armados amenazó a los conductores para obligarlos a bajar antes de incendiar los camiones.

"Las víctimas señalan que momentos antes (del atentado), personas a rostro cubierto procedieron a intimidarlas con armas de fuego para luego, usando algún tipo de líquido acelerante, prender fuego a las máquinas", detalló el comandante Raúl Quintanilla, prefecto (s) de la Prefectura Malleco.

La Fiscalía instruyó las diligencias a personal especializado del OS9 y Labocar.

"Recrudecimiento de la violencia terrorista"

El hecho tuvo lugar solo horas después de la segunda entrada de Carabineros en Temucuicui (Ercilla), donde decomisaron armas de fuego de alto calibre y una camioneta usada en el ataque a una comisaría.

A juicio del presidente de la Multigremial de La Araucanía, Patricio Santibáñez, este hecho refleja "un recrudecimiento de la violencia terrorista", por lo que "solicitamos al Gobierno medidas adicionales".

"Debe existir una actitud mucho más ofensiva y preventiva: controles en los caminos, pero también una unidad investigativa especial dedicada a desarticular el terrorismo. No es tolerable que siga existiendo", emplazó el dirigente.

Santibáñez añadió que "la persecución penal funciona, pero no basta. Se necesita más de lo que se está haciendo hoy".