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Tópicos: País | Policial

Temuco: recuperan vivienda ocupada ilegalmente por cuatro meses y la restituyen a adulto mayor

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa
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La Municipalidad de Temuco restituyó una vivienda que permaneció tomada ilegalmente durante más de cuatro meses, en un operativo conjunto con Carabineros que culminó con cuatro detenidos y que se originó luego de que equipos de la alcaldía ubicaran al legítimo propietario, de 74 años, mediante revisiones en el Conservador de Bienes Raíces.

"Este procedimiento demuestra la importancia del trabajo coordinado entre la Municipalidad, sus equipos jurídicos, la Dirección de Seguridad Pública y Carabineros para, en este caso, restituir la propiedad a su legítimo dueño. Seguiremos actuando de manera firme y conforme a la ley frente a ocupaciones ilegales", destacó Richard Gutiérrez, representante de la Oficina de Seguridad Municipal.

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