Terminó el desalojo de la Toma Dignidad: Retiraron más de mil toneladas de escombros

La Municipalidad de La Florida, en conjunto con Carabineros y el Serviu Metropolitano, dio por finalizada la fase operativa de desalojo en la "Toma Dignidad", tras jornadas de intenso trabajo.

El alcalde de La Florida, Daniel Reyes, se refirió al estado actual del terreno y al enorme desafío logístico que implica la limpieza del lugar.

"Estamos iniciando la segunda jornada, en la que ya podemos referirnos a la 'ex-Toma Dignidad'. Se han desarmado el 100% de las construcciones irregulares y hemos comenzado el proceso de remoción y retiro de escombros; hasta ahora se han retirado más de 1.100 toneladas y esperamos que esta cifra se acerque a las 10.000", señaló el edil.

Las labores de limpieza y retiro de materiales por parte de camiones y equipos especializados continuarán durante toda la jornada del jueves, proyectando el fin de las faenas para el mediodía del día viernes.

Nueve detenidos y un vehículo recuperado

Pese a que no se registraron manifestaciones de resistencia durante el cierre de las faenas, el balance policial arrojó varias personas arrestadas por diversos delitos dentro y fuera del perímetro del asentamiento.

"Se registró un total de nueve personas detenidas, principalmente por delitos asociados a infracción a la Ley 20.000 (Ley de Drogas); dos personas que mantenían orden vigente de aprehensión; maltrato de obra a Carabineros y también agresiones al personal municipal. De los cuales, siete de ellos pasaron al primer control de detención del día de hoy, se trata de una mujer y ocho hombres, todos adultos", señaló el Coronel de Carabineros a cargo del operativo.

Además, se informó el hallazgo de un vehículo con encargo vigente por robo en las cercanías del lugar, lo que sumó una detención adicional por receptación.

En el ámbito social, el Serviu Metropolitano mantiene el despliegue para asistir a las familias desplazadas. Se reportó que 25 personas hicieron uso de los albergues municipales habilitados. Paralelamente, se está evaluando la entrega de subsidios de arriendo por un monto cercano a los 520 mil pesos mensuales, con una duración de un año, para quienes cumplan con los requisitos establecidos.