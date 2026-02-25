Avanza en un 30% el desalojo definitivo de la "Toma Dignidad" en la Florida

La erradicación del campamento "Toma Dignidad" -ubicado en la zona suroriente de la Región Metropolitana- ha alcanzado un avance de entre el 25 % y el 30 % durante la mañana de este miércoles, en un operativo que busca erradicar el asentamiento, emplazado en una zona de alto riesgo de aluvión.

En el procedimiento participan efectivos del Grupo de Operaciones Policiales Especiales (GOPE) y de Control de Orden Público (COP) de Carabineros, junto a equipos municipales de La Florida.

Un operativo de alta complejidad

El cronograma definido por las autoridades contempló una intervención de 72 horas, con despliegue de grúas y camiones.

Durante la primera jornada, el día lunes, se concretó la salida de las personas desde las viviendas. La segunda etapa, estuvo enfocada en el derrumbe de las construcciones, mientras que este miércoles se realiza la remoción final del material y escombros.

Sin embargo, a diferencia de las estimaciones iniciales, las autoridades confirmaron que los trabajos de demolición y limpieza se extenderán hasta el día viernes.

El delegado presidencial de la Región Metropolitana, Gonzalo Durán, detalló: "Se está avanzando desde dos frentes distintos, uno al poniente y uno al oriente. Esto no solo ha permitido avanzar más rápido, sino también tomar resguardos para la tranquilidad de las familias". Solo durante las primeras horas de esta jornada, ya se contabilizan cerca de 40 viviendas demolidas.

Como medida de seguridad, se mantiene un corte total de tránsito en el eje de Departamental con Mariano Sánchez Fontecilla.

Tensión en el desalojo

Esta mañana se registraron momentos de tensión cuando grupos de personas levantaron una barricada para impedir el ingreso policial, situación que fue controlada poco después por el personal desplegado en el lugar.

En el procedimiento también fue detenida una dirigenta del asentamiento, quien ya cuenta con un subsidio de arriendo asignado por el Serviu, acusada de desórdenes y amenazas contra funcionarios municipales.

El coronel Ignacio Toledo, de Carabineros de Chile, explicó: "En la primera fase encontramos un foco de resistencia muy menor por parte de algunos pobladores (...) pero con la intervención de agentes de diálogo de Carabineros y el apoyo del vehículo lanza agua de personal COP, esta se apagó", señaló.

Subsidios y apoyo social: la salida para las familias

Uno de los puntos clave del operativo es el acompañamiento económico para quienes deben abandonar el terreno. El alcalde de Daniel Reyes explicó que el objetivo es restablecer el Estado de derecho sin desproteger a quienes colaboren con el proceso.

"Hemos hecho un trabajo pormenorizado para que, en la medida que esas personas cumplan con los requisitos, puedan acceder a algún tipo de subsidio transitorio en la modalidad arriendo. Esto es para el restablecimiento del imperio de la ley y para inhabilitar el terreno, considerando que es una zona de exclusión inhabitable", enfatizó el jefe comunal.

El subsidio consiste en un pago de 520 mil pesos mensuales —más de seis millones al año— destinado a 62 familias seleccionadas. El principal requisito es presentar un contrato de arriendo, que puede pactarse con un familiar. Hasta ahora, 14 familias ya han recibido el beneficio.

Además, para quienes no cuentan con un lugar inmediato donde pernoctar, se habilitaron albergues con capacidad para 50 personas —aunque hasta ahora no ha llegado nadie— y un operativo para resguardar 158 mascotas registradas (98 perros y 60 gatos), trasladadas a una cancha cercana habilitada por la Municipalidad de La Florida como refugio temporal.

No obstante, una vecina desalojada cuestionó esta alternativa temporal. "Tengo que ir al albergue, pero voy a estar 72 horas, ¿y qué hago?... Si dejo mis cosas me las van a robar, pero tampoco puedo ir a trabajar con ellas". Además, acusó falta de diálogo por parte de las autoridades: "Nunca quisieron ingresar a la mesa tripartita, siempre hicieron cosas con violencia", sostuvo la afectada.

La revelación del alcalde: propietarios y exclusiones

Uno de los puntos más polémicos de la jornada fue la declaración del alcalde de La Florida Daniel Reyes.

"Efectivamente, un número importante de personas no cumple con los parámetros de las políticas habitacionales del Estado. En algunos casos ya tienen subsidios e incluso hemos descubierto personas que ya cuentan con viviendas", reveló Reyes.

Además, el jefe comunal abordó la situación de la población extranjera —que representa cerca del 40% del campamento— señalando que una parte se encuentra en condición migratoria irregular. "A ellos hay que hablarles con total franqueza, no van a poder acceder a una solución habitacional".

Futuro del terreno

Tras el cierre del operativo este viernes, el terreno quedará bajo custodia municipal para iniciar la construcción de un parque que conectará con la red de la Quebrada de Macul. La medida busca ser la solución definitiva para evitar que la zona vuelva a ser habitada, eliminando el riesgo de que se repita una tragedia como el aluvión de 1993.





