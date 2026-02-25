Síguenos:
Desalojo de toma Dignidad: Alcalde destacó trabajo coordinado con el Gobierno

Publicado: | Fuente: Cooperativa | Foto: ATON
Tras reanudar el proceso de desalojo definitivo de la toma Dignidad este miércoles, el alcalde de La Florida, Daniel Reyes (ind-UDI), resaltó en Cooperativa que los esfuerzos conjuntos del Gobierno han sido claves para terminar de desocupar el área.

"Quisiera destacar que, si bien somos de signos políticos distintos, ha habido un trabajo sistemático y coordinado entre distintos organismos del Estado -la Delegación Presidencial, el Serviu Metropolitano, la Seremi de Vivienda y los equipos técnicos de la municipalidad-, y eso nos ha permitido ejecutar, prácticamente desde octubre a la fecha, un proceso de desalojo bastante ordenado", aseveró en Lo que Queda del Día.

