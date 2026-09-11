Tiroteo en fiesta de matrimonio en Estación Central: "Paracaidista" baleó a un invitado

Una persona se encuentra en extrema gravedad tras ser baleada en la entrada de un departamento en calle Conde del Maule, en la comuna de Estación Central.

El hecho ocurrió durante la madrugada en el piso 16 de un edificio del sector, donde se celebraba un matrimonio.

Según los antecedentes preliminares, cuatro sujetos ingresaron al inmueble, de los cuales solo uno contaba con invitación al evento.

La presencia de los acompañantes generó una discusión en la entrada del departamento, momento en que uno de los sujetos no invitados extrajo un arma de fuego y percutó al menos dos disparos en contra de uno de los asistentes a la fiesta.

Tras el ataque, los agresores se dieron a la fuga.

La víctima fue auxiliada y trasladada por los propios participantes de la celebración a un centro asistencial cercano, donde permanece internada en riesgo vital debido a la severidad de las lesiones.

Por orden del Ministerio Público, las diligencias en el sitio del suceso quedaron a cargo del Equipo contra el Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) y de la Brigada de Homicidios (BH) de la Policía de Investigaciones (PDI), quienes revisan las cámaras de seguridad del edificio y empadronan testigos para dar con el paradero de los responsables.