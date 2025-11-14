Trabajador forestal murió mientras realizaba tala de árboles en Los Ríos

Un trabajador forestal de 59 años falleció al ser aplastado por un árbol de eucaliptus mientras realizaba labores de tala en el sector Ninhue de la comuna de Máfil, en la Región de Los Ríos.

La víctima se encontraba junto a otros dos compañeros al momento del accidente. Por razones que se investigan, no alcanzó a huir durante la caída de un árbol cortado.

"La unidad de flagrancia de la Fiscalía Regional de Los Ríos tomó conocimiento a través de Carabineros de Máfil respecto al fallecimiento de una persona de sexo masculino, ocurrido en un sector rural de dicha comuna, producido por la caída de un árbol que impactó a esta persona causándole la muerte", detalló el fiscal de los Ríos, Gonzalo Valderas.

"Para aclarar las circunstancias respecto de la forma de ocurrencia del hecho, se dispuso la concurrencia de la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones", agregó el persecutor.