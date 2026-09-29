Tragedia de Pitrufquén: 11 víctimas han sido identificadas mediante ADN

A más de dos semanas de la tragedia en la que murieron calcinados 16 adultos mayores en el incendio del hogar El Edén, en la localidad de Comuy, en Pitrufquén, se ha logrado identificar científicamente, mediante pruebas de ADN, a 11 de las víctimas fatales.

La seremi de Justicia, Stephanie Caminondo, precisó que el análisis de los cinco casos pendientes sigue a cargo del Laboratorio de Criminalística de la Policía de Investigaciones de Temuco, a la espera de los resultados del procesamiento genético para su identificación y posterior entrega a familiares.

"El Servicio Médico Legal nos confirmó hoy que ha recibido la identificación científica de dos personas fallecidas más producto del incendio en la comuna de Pitrufquén, quedando solo pendiente tres identidades, las cuales están siendo procesadas por el laboratorio correspondiente", agregó Caminondo.

Por su parte, el Ministerio Público continúa analizando la evidencia para formalizar a la propietaria del hogar, Aida Tripailaf, que funcionaba de manera ilegal.

"Ya se habían despachado las instrucciones particulares para obtener las muestras necesarias para realizar el cotejo. Es importante mencionar en este punto que no es cualquier muestra de sangre la que se requiere, sino de familiares directos: ascendientes, descendientes o hermanos de sexo masculino", señaló el fiscal César Schibar.

La investigación radicada en el Sistema de Análisis Criminal de la Fiscalía Regional busca establecer tanto el origen y la causa del incendio como las condiciones en que operaba el recinto, que no contaba con toda la documentación al día. Las diligencias están a cargo del OS9 de Carabineros.