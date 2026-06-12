Tres sujetos fueron detenidos por secuestro vinculado al control territorial en Barrio Yungay

Tres ciudadanos extranjeros fueron detenidos por su presunta participación en el secuestro de un hombre en el Barrio Yungay, en la comuna de Santiago, hecho que estaría relacionado con disputas por el control de la venta de drogas en el sector.

Según informó Carabineros, la víctima, un ciudadano peruano, fue capturado en las cercanías de Agustinas con Libertad por sujetos que lo acusaban de interferir en actividades vinculadas al tráfico de drogas. El hombre permaneció retenido durante seis horas, periodo en que fue agredido por sus captores.

Tras recuperar su libertad, la víctima denunció los hechos y logró identificar a los responsables, lo que permitió concretar la detención de tres sospechosos: un ciudadano argentino, un dominicano y un ecuatoriano.

El jefe del Departamento Labocar de Carabineros, coronel Cristián Candia, se refirió a la investigación, la que apunta a que el secuestro tuvo como finalidad ejercer control territorial.

"A diferencia de otro tipo de secuestro, es para eso: para mantener un control y sacarlo del sector. No se solicita algún tipo de dinero u otros antecedentes, lo cual obviamente está siendo investigado", señaló el oficial.

Desde la institución también indicaron que los detenidos podrían estar vinculados a otros delitos violentos asociados al crimen organizado, incluyendo eventuales hechos de sicariato, antecedentes que forman parte de las diligencias en desarrollo.

Asimismo, se informó que los tres imputados se encontraban en situación migratoria irregular en el país al momento de su captura.