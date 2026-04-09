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Tópicos: País | Policial

Turba atacó a carabinero con objetos contundentes durante fiscalización en Colina

Publicado:
| Periodista Radio: Bryan Gálvez
| Periodista Digital: Redacción Cooperativa

Un segundo uniformado debió disparar para repeler la agresión, baleando a uno de los sujetos.

En tanto, el funcionario herido fue trasladado a un centro asistencial.

Turba atacó a carabinero con objetos contundentes durante fiscalización en Colina
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Un violento incidente se registró este jueves por la noche en la comuna capitalina de Colina, específicamente en la calle San Mateo, donde un grupo de sujetos atacó a personal de Carabineros durante un operativo de fiscalización.

Los hechos se desencadenaron cuando uno de los individuos controlados agredió a un uniformado y huyó.

Al iniciarse la persecución, un grupo de personas intervino para proteger al sospechoso, propinando golpes y utilizando objetos contundentes contra el funcionario policial.

Ante la gravedad del ataque, un segundo carabinero utilizó su arma de servicio para repeler la agresión, hiriendo a uno de los atacantes.

El sujeto herido fue detenido y trasladado a un centro asistencial, donde se informó que se encuentra fuera de riesgo vital.

Posteriormente, la policía logró capturar al primer agresor involucrado.

El funcionario atacado también recibió atención médica debido a las lesiones sufridas.

En el sector se mantiene un amplio despliegue policial mientras continúa la investigación de este suceso en desarrollo.

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