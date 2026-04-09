Turba atacó a carabinero con objetos contundentes durante fiscalización en Colina

Un violento incidente se registró este jueves por la noche en la comuna capitalina de Colina, específicamente en la calle San Mateo, donde un grupo de sujetos atacó a personal de Carabineros durante un operativo de fiscalización.

Los hechos se desencadenaron cuando uno de los individuos controlados agredió a un uniformado y huyó.

Al iniciarse la persecución, un grupo de personas intervino para proteger al sospechoso, propinando golpes y utilizando objetos contundentes contra el funcionario policial.

Ante la gravedad del ataque, un segundo carabinero utilizó su arma de servicio para repeler la agresión, hiriendo a uno de los atacantes.

El sujeto herido fue detenido y trasladado a un centro asistencial, donde se informó que se encuentra fuera de riesgo vital.

Posteriormente, la policía logró capturar al primer agresor involucrado.

El funcionario atacado también recibió atención médica debido a las lesiones sufridas.

En el sector se mantiene un amplio despliegue policial mientras continúa la investigación de este suceso en desarrollo.