Turista argentino fue detenido por intentar vender cinco armas en Estación Central

Personal de la PDI logró la detención de un ciudadano argentino que intentaba vender cinco pistolas que fueron ingresadas de forma irregular al país en la comuna de Estación Central.

El operativo se realizó en el momento en que un hombre chileno, con antecedentes por narcotráfico, intentaba adquirir las armas, por lo que también fue detenido.

Según comentó el subprefecto Hassel Barrientos, "el método de ingreso presumimos que es el más común, que es a través de distintos vehículos, ya sean vehículos de carga, ocultos en estos mismos, y vehículos que comúnmente cruzan la frontera con distintos productos y que también los utilizan estas organizaciones criminales para ocultar este armamento y posteriormente recogerlo en alguna ciudad cercana, ya en territorio nacional, para distribuirlos, como lo estaba haciendo este sujeto, en nuestro país, en la comuna de Estación Central".

Además de las armas, el extranjero también comercializaba un chip que permitía modificar el tipo de disparo de estas armas.

La investigación se inició luego que este mismo hombre fuera sindicado como el responsable de proveer las armas de fuego a un grupo que llevó a cabo un secuestro.