Un funcionario de Gendarmería murió y otro quedó grave tras choque con minibús

Un funcionario de Gendarmería falleció y otro resultó gravemente herido durante la madrugada de este sábado, luego de que un minibús impactara las motocicletas en las que se desplazaban por la comuna de Colina, Región Metropolitana.

El accidente fue reportado cerca de las 04:45 horas, a la altura del kilómetro 13,8 de la Ruta Ch-57, conocida como Autopista Los Libertadores, en dirección al sur, en el sector de Lo Arcaya con General San Martín.

Según explicó el subteniente Jean Pierre Fonseca, de la Prefectura de Tránsito y Carreteras, el conductor del minibús aseguró que no advirtió la presencia de los motociclistas antes de impactarlos por la parte trasera.

"Solamente nos señala que venía circulando, no se percata y colisiona a estos dos motoristas", detalló el subteniente.

Producto de la colisión, uno de los funcionarios falleció en el lugar, mientras que el segundo sufrió lesiones graves, principalmente fracturas, aunque fuera de riesgo vital.

El sobreviviente tiene aproximadamente 40 años y recibió atención en el Hospital de Carabineros.

En tanto, personal policial realizó las pericias correspondientes para determinar las circunstancias del accidente y establecer eventuales responsabilidades.