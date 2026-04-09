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Tópicos: País | Policial

Vecinos denunciaron hogar de adultos mayores sin patente en Temuco

Publicado:
| Periodista Radio: Claudio Arévalo
| Periodista Digital: Cooperativa.cl
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Un hogar de ancianos que funcionaba sin patente fue descubierto en el sector Parque Alcántara de la comuna de Temuco, en cuyo interior se encontraban 18 adultos mayores, algunos en silla de ruedas. 

"A raíz del acta de la unidad de inspección, se detectaron adultos mayores en silla de ruedas. La casa, por lo general, tenía cuatro habitaciones, pero en el primer piso habían varios de ellos sin ninguna de las comodidades que deben tener este tipo de residencias", dijo el jefe del Departamento de Rentas y Patentes de la Municipalidad de Temuco, Víctor Vizcarra.

Los vecinos llamaron a gritos a Carabineros para que intervenga en la situación y, posteriormente, arribaron inspectores de Seguridad Municipal, que se encuentran cursando las infracciones respectivas.

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