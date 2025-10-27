Vehículo recibió al menos 50 disparos en La Pintana: Hombre está en riesgo vital

Un vehículo recibió al menos 50 disparos en la comuna de La Pintana, resultando dos personas heridas, una de ellas en riesgo vital.

El hecho ocurrió en Ciudad de México con Porto Alegre, donde una madre y su hijo de 25 años se desplazaban en el automóvil que fue atacado, recibiendo el hombre un disparo en la cabeza.

El fiscal Fernando Anais relató que "una persona resultó gravemente lesionada, al menos habrían dos heridos a bala, existirían al menos 50 evidencias balísticas encontradas en el lugar y estamos haciendo las diligencias para poder establecer cuál sería la dinámica de los hechos y cuáles serían los motivos del delito".

"Hay dos personas que se encuentran lesionadas. En un principio ambas se habrían trasladado en este vehículo y de todas formas no se descarta participación de otras personas o que pueden haber más personas lesionadas y que no han sido identificadas", detalló.

Ambos fueron trasladados al Hospital Padre Hurtado, donde la mujer -herida en una mano- huyó para no ser interrogada por personal policial.